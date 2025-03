Schwoch sicuro: “Lukaku e Raspadori giocheranno ancora in tandem”

L’ex attaccante del Napoli, Stefan Schwoch, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale, in riferimento alla situazione in casa Napoli.

Queste le parole sulla coppia d’attacco Lukaku-Raspadori: “Io credo fortemente che Conte riproporrà l’attacco a due formato da Raspadori e Lukaku. Il primo viene da una grande prova con l’Italia in versione assistman, per Kean e poi per Di Lorenzo a cui è stato negato un rigore. Lukaku ha condotto il Belgio alla vittoria con ben due goal e una grande prestazione da leader”.