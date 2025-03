Repubblica – ” Due cessioni in attacco in vista del mercato estivo, ecco chi andrà via !”

Per un Napoli competitivo in tutte le competizioni, serve un mercato estivo convincente e saranno necessari dei cambi, soprattutto nel reparto offensivo, che ha indubbiamente deluso fino ad ora. L’edizione odierna della Repubblica ha analizzato la situazione in merito, ecco un estratto dell’articolo:

” Manna ovviamente dovrà cedere pure Giovanni Simeone, alla ricerca di una squadra che possa dargli maggiore continuità. Il Cholito aveva tante richieste a gennaio (su tutte il Torino), ma il Napoli ha rinviato qualsiasi decisione al termine di questa stagione. Da valutare pure il futuro di Giacomo Raspadori: se si proseguirà con la formula delle due punte, sarà sicuramente uno dei titolari per la prossima stagione, altrimenti potrebbe riaprirsi la possibilità di una cessione. Molto dipenderà pure dall’abito tattico che il Napoli vestirà nel nuovo campionato. “