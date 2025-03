Palladino al CorSera – ” Corsa scudetto ? Il Napoli forse è avvantaggiato in un aspetto “

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Di seguito le sue dichiarazioni:

” Intanto è un campionato bellissimo, perché negli anni passati c’era troppo divario. Inter, Napoli e Atalanta sono squadre molto diverse tra loro ma credo che se la giocheranno fino all’ultima giornata. Se guardiamo il calendario forse il Napoli può essere avvantaggiato, ma come abbiamo visto le insidie sono ovunque. L’Atalanta a mio avviso ci proverà fino alla fine. Poi ovviamente l’Inter, che è una corazzata e sulla carta ha qualcosa in più rispetto alle altre. Si sta pensando di più al sodo, ai risultati. Siamo in un calcio in cui i giudizi si spostano troppo velocemente, non si dà tempo agli allenatori e ai giocatori di lavorare. Quindi a volte si sceglie di essere pratici. “