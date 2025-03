Marotta: “Tutto aperto per lo Scudetto”

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Anch’io Sport, soffermandosi sulla lotta Scudetto:

“Ci sono tre squadre candidate maggiormente alla vittoria finale, finalmente con un campionato avvincente come non si vedeva da tanti anni e questo fa bene al movimento. Siamo ancora in una fase interlocutoria, e i punti sono tanti. Spesso si considerano solo gli scontri diretti, si sottovalutano quelle che sono le partite da calendario facile. Il campionato è molto aperto”.