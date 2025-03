Luis Hasa – Chi l’ha visto? C’è ma non gioca, ecco perché.

Luis Hasa, centrocampista 21enne Italiano, ex Lecce, è stato prelevato dalla rosa salentina per approdare a Napoli nel mercato di gennaio.

Con la maglia azzurra ha totalizzato 8 comparse in panchina, ma ancora 0 titolarità.

Acquistato a gennaio dal Lecce per 500 mila euro, il centrocampista non ha ricevuto ancora una chance da parte di Antonio Conte.

A differenza di molti altri giocatori, messi fuori rosa, Hasa è al centro del progetto, ma ritenuto ancora non del tutto pronto per scendere in campo.

Dunque sembrerebbe più un acquisto per il futuro, nel mentre Luis Hasa si allena con il Napoli per farsi le ossa con mister Conte.

Il Napoli come girava voce, non poteva mandarlo in prestito subito a gennaio, ma bensì dovrà aspettare il mercato estivo.

Per cederlo in prestito nel mercato estivo, il centrocampista Italiano non dovrà disputare neanche un minuto sul campo fino a maggio con la casacca azzurra, a causa di un dettaglio particolare nella clausola di trasferimento.

Cosa ne pensate? Può essere un buon profilo per il futuro?