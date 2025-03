Kvara, l’erede c’è: lo stato della trattativa

Il Napoli si proietta verso la prossima stagione con idee chiare e una strategia di mercato ben definita. A parlarne è stato il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, intervenuto a Radio Napoli Centrale durante la trasmissione Calcio alla Radio – Terzo Tempo. Secondo Schira, il club partenopeo sta già ponendo solide basi per il futuro, lavorando su diversi fronti per rafforzare la rosa. Tra i movimenti già avviati, spicca l’arrivo del giovane difensore Marianucci, ma il reparto arretrato non si fermerà qui: il Napoli sarebbe alla ricerca di un altro centrale più esperto, di un terzino e di un portiere destinato a sostituire Scuffet.

Erede di Kvara in trattativa– Le operazioni di mercato coinvolgono anche il centrocampo, dove si lavora per acquistare almeno una mezz’ala, con la possibilità di aggiungerne una seconda, e un trequartista di qualità per aggiungere fantasia e incisività alla manovra offensiva. Un tema cruciale riguarda l’eventuale ricerca di un erede di Kvaratskhelia, con il club che starebbe monitorando attentamente il profilo di Edon Zhegrova, esterno del Lille. Il talento kosovaro è molto apprezzato dal direttore sportivo Manna, che già ai tempi della Juventus aveva mostrato interesse per lui.

Zhegrova incedibile?-Serxhio Mezi, intermediario di Edon Zhegrova, è intervenuto a Stile Tv- come riportato da Sport Mediaset– raccontando qualche retroscena con al centro il talento del Lille: “Noi abbiamo avuto già un contatto quest’estate col Napoli, avevano stabilito un accordo tra gentleman con il club che ha messo in parcheggio il ragazzo aspettando la partenza di Kvara. Poi però non è andata a buon fine. Adesso invece la vedo difficile, ci è arrivata anche una proposta concreta del Barcellona. A novembre ci siamo di nuovo incontrati ma il Lille non ha voluto cederlo“.