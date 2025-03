Juventus, sentite Pasqualin a TMW sul nuovo allenatore ” Una soluzione può essere il ritorno di Allegri ! “

Claudio Pasqualin, noto avvocato e procuratore sportivo, intervenuto ai taccuini di Tuttomercatoweb. Di seguito le sue dichiarazioni in merito alla situazione in casa Juventus:

” L’esonero di Thiago Motta è in linea con la filosofia della Juventus dove la cosa più importante è una sola, ossia vincere. E quando non si vince le conseguenze sono queste. Dunque, un esonero giusto? Non è certo una sorpresa, così è il calcio e così è anche la Juventus che è in ritardo rispetto agli obiettivi. Arriva Tudor come traghettatore? Io per Tudor vedo proprio il ruolo di traghettatore. È un allenatore di prima fascia ma non di primissima. Per la Juve del futuro auspico qualcosa di più. “

” Cosa ha sbagliato Thiago Motta? La filosofia, semmai ce ne fosse una. Con Motta abbiamo visto troppi capitani, troppi cambi, troppe tattiche, troppi cambiamenti. La squadra non ha mai avuto una sua fisionomia, non si è mai capito effettivamente che tipo di gioco giocasse o volesse giocare. “

” Per il futuro si parla di Mancini? Mancini è un profilo che ha una sua storia anche se ultimamente è sembrata abbastanza contraddittoria. Non andrei su di lui, ma farei un’altra riflessione: Allegri. Potrebbe essere un’ottima soluzione per il futuro. “