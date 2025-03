Il Mattino – Napoli, il destino di Conte è già scritto: il tecnico azzurro ha deciso

Il Mattino si è soffermato sul futuro di Antonio Conte: “Normale che chiunque abbia la necessità di aggiustare le cose e di sognare in grande, pensi ad Antonio Conte. Ma per almeno altri due anni, il sogno resterà un desiderio. Anche perchè nè De Laurentiis nè lui pensano di interrompere un contratto triennale firmato appena 10 mesi fa e che le parti, volutamente, hanno voluto privo di penali, clausole, liberatorie o opzioni di rescissione. Queste nove giornate non decideranno il suo destino. Che è già scritto. Scudetto o Champions o, anche Europa League. Conte resterà. Per sua decisione“.