L’allenatore Luigi De Canio è intervenuto ai microfoni di Radio Marte sul rendimento del Napoli.

Ecco le sue parole sugli azzurri: “Il Napoli ha una manovra molto prevedibile durante la partita e questo ha portato gli azzurri a non riuscire a sbloccare alcune partite. Infatti il problema in fase offensiva è quello di imprevedibilità, da questo punto di vista la partenza di Kvara e l’infortunio di Neres sono stati gravi. Il ritorno dell’ex Benfica offre una soluzione in più importante”.