Damascelli: “Giuntoli dovrebbe essere cacciato”

Il giornalista Tony Damascelli nel suo editoriale per Il Giornale si sofferma in particolar modo sul delicato momento in casa Juventus, dovuto secondo quest’ultimo anche alle colpe dell’ex d.s. del Napoli, Cristiano Giuntoli:

“Riferiscono che Giuntoli avrebbe detto a Motta: ‘Mi vergogno di averti scelto‘, ma sarebbe più dignitoso andarsene insieme con l’oggetto-soggetto della vergogna. Chi ha sbagliato non può cavarsela, va messo da parte. Il cambio di allenatore è un furbastro passaggio del presente, alla ricerca di un futuro incerto“.