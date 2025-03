Cds – Napoli, tentazione Frattesi per l’estate: è tra i nomi nel radar degli azzurri

Il Corriere dello Sport scrive sul possibile interesse del Napoli per il Frattesi, centrocampista di proprietà dell’Inter: “Davide Frattesi, tentazione del mercato di gennaio che Manna ha provato a trasformare in una trattativa mai decollata nel bel mezzo di una situazione un po’ interlocutoria con l’Inter. Mai seriamente intenzionata a cedere il centrocampista, soprattutto a una diretta concorrente per lo scudetto, ma tra un paio di mesi la voglia di continuità del giocatore potrebbe fare la differenza e rimettere in discussione le linee del futuro. Frattesi ha 25 anni, impatti spesso molto importanti o decisivi sulle partite, fame e intensità che fanno rima con Antonio Conte. Il profilo è importante, è di quelli che il Napoli ha messo nei radar per trovare altri gol con gli inserimenti, proprio com’è accaduto con McTominay“.