Cds – Napoli, rinnovo automatico per Anguissa: ma si lavora a un nuovo contratto

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa per il rinnovo del centrocampista Frank Anguissa con il Napoli: “La situazione è la seguente: il club, a prescindere dal rinnovo automatico dal 2025 al 2027, gli ha proposto di azzerare e ripartire confezionando un contratto nuovo di zecca fino al 2029 o 2030, ma l’accordo sull’ingaggio non è stato trovato. Frank ha formulato la sua richiesta ma il Napoli non l’ha recepita; il giocatore aspira a un certo tipo di salto in alto e il Napoli invece non ritiene congrua la richiesta. La situazione è arrivata al bivio: per il momento tutto resterà esattamente com’è, con il rinnovo unilaterale biennale e un ingaggio che aumenterà gradualmente nel tempo fino al 2027, in virtù di un duplice scatto ritenuto già importante. E in estate si vedrà. Ovvero: se nelle prossime settimane non sarà trovato un nuovo accordo, e se arriverà un’offerta che soddisferà tutti, le strade del club e del calciatore potrebbero separarsi“.