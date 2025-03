Cds – Napoli, gli azzurri potrebbero tornare alla carica per Sudakov: l’ucraino vuole la Serie A

Il Corriere dello Sport si è soffermato sull’interesse del Napoli per Georgiy Sudakov, trequartista dello Shakhtar Donetsk: “Sudakov, per la precisione, è stato a un passo dal Napoli a gennaio 2024: lui aveva già accettato ma lo Shakhtar chiedeva 50 milioni di euro, a fronte dei 40 offerti dal Napoli. A Donetsk erano convinti di poter ricavare molto di più, puntavano sull’asta estiva dei club Premier, ma invece Giorgi è rimasto dov’era. Il Napoli potrebbe scrivere un nuovo capitolo di questa lunga storia a più riprese: il talento è intatto, ha 22 anni, la concorrenza non irresistibile e l’Italia lo attrae“.