Calamai: “Spalletti? In nazionale non incide”

Il giornalista Luca Calamai ha rilasciato delle dichiarazioni all’interno del suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, soffermandosi sulla partita che ha visto l’eliminazione dell’Italia dalla Nations League contro la Germania:

“Di sicuro non hanno convinto le scelte iniziali di Spalletti. Un grande allenatore che però non riesce a incidere come è nelle sue possibilità sulla panchina azzurra. Perché dovendo recuperare la sconfitta dell’andata proporre in partenza il solo Kean davanti con un timido e immaturo Maldini alle spalle? Difesa e contropiede sono le armi di chi ha poco altro da mettere sulla bilancia“.