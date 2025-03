Cagni a KKN – ” Thiago Motta ? Ha sbagliato, ma doveva essere seguito di più dalla dirigenza “

Luigi Cagni, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

“ L’allenatore conta molto di più negli ultimi dieci anni e i dirigenti non l’hanno ancora capito. Thiago Motta? Ha fatto i suoi errori, è un allenatore giovane ed il direttore sportivo deve stare con l’allenatore dalla mattina alla sera per capire bene se tutto funziona. Soprattutto se un allenatore è un po’ presuntuoso come lo sono stato anch’io. L’allenatore del Genoa, Blessin, fu stato preso con l’algoritmo. Gli allenatori, alla mia epoca, venivano seguiti per sei o sette mesi e poi venivano contattati. Ho smesso di fare l’allenatore perchè ho fatto un miracolo a Brescia e l’anno dopo non ho avuto una richiesta, forse perchè non avevo il procuratore. Ma c’è qualcosa che non funziona secondo me. “