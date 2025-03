Victor Osimhen: il Galatasaray e l’interesse delle big europee, clausola da 75 milioni

Victor Osimhen è al centro dell’attenzione di molti club. L’attaccante nigeriano, protagonista del terzo scudetto del Napoli, ha lasciato la squadra azzurra lo scorso mercato estivo, trasferendosi in prestito al Galatasaray. In Turchia, sta confermando il suo status di bomber, con 20 gol in campionato e sei in Europa League, per un totale di 26 reti in 30 partite tra tutte le competizioni, mantenendo una media impressionante di quasi un gol a partita.

Il suo successo ha attirato l’interesse di numerosi club europei, con una clausola rescissoria di 75 milioni di euro per i trasferimenti all’estero. Questi fondi potrebbero essere reinvestiti dal Napoli sul mercato. Secondo La Gazzetta dello Sport, club inglesi come Arsenal, Manchester United e Liverpool potrebbero essere disposti a pagare la clausola per assicurarsi il centravanti. In Italia, invece, la Juventus, che da tempo segue Osimhen, potrebbe tornare alla carica quest’estate, ma dovrà trattare direttamente con il Napoli per raggiungere un accordo.