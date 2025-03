Tuttosport – L’Inter vuole Raspadori. Frattesi come contropartita per trovare l’accordo

Come riportato da Tuttosport, l’Inter è interessata a Raspadori. L’ex Sassuolo piace molto a Simone Inzaghi e potrebbe essere un ottimo rinforzo per i nerazzurri in vista della prossima stagione.

Inzaghi considera Raspadori un giocatore perfetto da poter inserire nel suo 3-5-2 e, per portarlo a Milano, i nerazzurri sarebbero disposti a inserire Frattesi come contropartita.

Il Napoli dovrà infatti sostituire Anguissa che verrà quasi sicuramente ceduto in estate. Il ds Manna aveva già inserito Frattesi tra i nomi principali per rimpiazzare il camerunese e l’Inter cercherà di approfittare dell’interesse dei partenopei per concretizzare lo scambio con Raspadori.

Il valore del centrocampista nerazzurro ruota intorno ai 45 milioni di euro ma si potrebbe arrivare ad uno scambio secco viste le simili età e il simile valore tra i due connazionali.