SportMediaset – Il Liverpool cederà Chiesa. Il Napoli ci pensa

In casa Napoli si sta già lavorando per migliorare la rosa in ottica della prossima stagione e, come riportato da SportMediaset, Chiesa è tra i nomi principali presenti nel taccuino del ds Manna.

L’ex Juve sta infatti trovando sempre meno spazio nelle gerarchie del Liverpool e potrebbe lasciare il Merseyside a giugno e i Reds vorrebbero recuperare i 13 milioni di euro spesi in estate. Il Napoli potrebbe provare l’affondo nei prossimi mesi ma si pensa anche ad altre piste come Zhegrova, Lookman e Paixao.