Pizarro e il suo erede: “Lobotka è il nuovo Pek, mi piace tanto”

Durante il grande tributo a Giuseppe Rossi, svoltosi al Franchi, a scendere in campo insieme ai tifosi della Fiorentina è stato anche David Pizarro, ex compagno di squadra di Rossi. L’ex centrocampista ha approfittato dell’occasione per fare alcune riflessioni sul panorama attuale della Serie A. “L’evento per Pepito è stata una serata speciale, ci siamo ritrovati in tanti. L’importante è che la gente si sia divertita e siamo contenti che tutto sia andato alla perfezione”, ha dichiarato.

Riguardo alla Fiorentina, Pizarro ha commentato: “Se la squadra riesce a mantenere la continuità, la Champions League è alla portata e tutto sarà da giocare nelle ultime giornate”. In merito alla Conference League, dopo diverse finali perse, ha aggiunto: “Speriamo che questa volta sia quella giusta, anche io ho perso una finale, la Coppa Italia del 2014 contro il Napoli”.

Sull’attuale situazione della Roma, Pizarro ha elogiato il lavoro di Claudio Ranieri: “Il mister ha fatto un grande lavoro, tre mesi fa la situazione era difficile, ma con la sua esperienza e carisma ha risollevato la squadra, ora la Roma è di tutto rispetto”.

Sul momento di Nicolò Zaniolo, Pizarro ha dichiarato: “Spero che possa riprendersi. Ha subito infortuni importanti, ma speriamo che la piazza gli dia l’opportunità di tornare ai suoi livelli e dimostrare quanto vale, sarebbe fondamentale sia per lui che per la Fiorentina”.

Infine, sull’argomento del nuovo “Pek”, il centrocampista cileno ha esaltato Stanislav Lobotka: “Mi piace molto, siamo anche simili fisicamente”.