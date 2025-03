Juventus, esonerato Thiago Motta: arriva Tudor

Dopo le voci degli ultimi giorni, quest’oggi è arrivata la conferma dell’esonero di Thiago Motta. L’ex tecnico del Bologna lascia quindi la Juventus dopo quasi un anno con: 42 partite, 18 vittorie, 6 sconfitte e 16 pareggi. L’italo-brasiliano, ha ottenuto anche le eliminazioni in Coppa Italia, Supercoppa e Champions League.

Al suo posto arriva Igor Tudor, ex tecnico della Lazio nella sua ultima avventura in Italia. Il croato ha firmato un contratto fino a fine stagione più un rinnovo di un anno in caso di qualificazione in Champions League.