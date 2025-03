Inter-Napoli, Frattesi e Raspadori nel mirino: gli ultimi sviluppi di mercato

Le tensioni di mercato tra Milano e Napoli si fanno sempre più intense, con l’Inter pronta a rivalutare la situazione sul fronte partenopeo. Se Davide Frattesi, ormai vicino all’addio da viale della Liberazione, dovesse davvero trasferirsi alla corte di Antonio Conte, i nerazzurri potrebbero decidere di rivolgersi nuovamente al mercato napoletano. Il centrocampista, infatti, è stato spesso deluso per il suo scarso utilizzo sotto la guida di Simone Inzaghi, e aveva già espresso il desiderio di cambiare aria. La Roma sembrava in pole per accoglierlo, ma ora anche il Napoli sembra essere interessato a Frattesi, creando uno scenario che potrebbe coinvolgere l’Inter in un’ulteriore trattativa.

Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, uno dei principali obiettivi per l’Inter potrebbe essere Giacomo Raspadori. L’attaccante della Nazionale, che potrebbe adattarsi perfettamente al gioco di Simone Inzaghi, si presenta come il profilo ideale per colmare il vuoto di una seconda punta, soprattutto in vista dei possibili cambiamenti in attacco previsti per la prossima estate.

L’ex giocatore del Sassuolo rappresenta un’opportunità allettante per l’Inter grazie alla sua giovinezza e alla sua italianità, due caratteristiche molto apprezzate da Beppe Marotta, che da sempre punta su talenti emergenti per rinforzare la rosa. Del resto, anche il presidente Zhang ha sempre mostrato particolare interesse per i giovani talenti nostrani, come dimostrato durante la sua esperienza alla Juventus. A differenza di Arda Güler, altro nome caldo per l’attacco, Raspadori non ha una clausola di recompra, il che lo rende un obiettivo “più libero” e facilmente acquisibile per l’Inter, senza vincoli legati a contratti preesistenti.