Futuro incerto per Anguissa: rinnovo in stallo, possibile addio in estate

Il destino di Frank Anguissa al Napoli resta in bilico. Il club ha già esercitato l’opzione biennale di rinnovo, legando il centrocampista al club fino al 2027. Tuttavia, secondo Repubblica, i negoziati per un nuovo contratto fino al 2029 non hanno fatto passi avanti nelle ultime settimane.

Il nodo principale è l’ingaggio, con una distanza ancora marcata tra le parti. Se non si dovesse raggiungere un accordo, non è escluso che Anguissa possa lasciare il Napoli in estate. Tuttavia, il club partenopeo, forte del prolungamento già scattato, potrebbe valutare una cessione solo di fronte a un’offerta significativa e con il consenso del giocatore. Intanto, il Napoli si guarda intorno e tiene viva l’opzione Davide Frattesi, già sondato nel mercato di gennaio.