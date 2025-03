Il mercato in entrata del Napoli nel reparto difensivo non si ferma solo al giovane italiano attualmente in forza all’Empoli Marianucci.

Mister Conte vorrebbe un altro colpo per potenziare la squadra campana e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport ci sarebbero 3 nomi in cima alla lista: Sam Beukema attualmente in forza al Bologna allenato da Italiano, Federico Gatti centrale della Juventus di Thiago Motta e la rivelazione dell’Udinese Oumar Solet.