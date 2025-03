Consigliere Simeone contro De Laurentiis: “Solo chiacchiere sullo stadio”

Nel corso della trasmissione Stile TV, il presidente della commissione trasporti, infrastrutture e lavori pubblici nonché consigliere al comune di Napoli Nino Simeone ha parlato del progetto stadio attaccando direttamente il presidente del Napoli De Laurentiis: “Magari ci fosse l’interesse reale, concreto e diretto di De Laurentiis sullo stadio Maradona. Oltre alle parole non c’è nulla e tante chiacchiere hanno creato solo confusione. Il tifoso medio che non segue tutto sta confondendo il centro sportivo con lo stadio Maradona. Qualcosa si sta muovendo, ci sono interessamenti da terzi, ma la priorità è che il Napoli resti a giocare al Maradona. Se non avremo il supporto e l’ausilio della società sportiva calcio Napoli faremo in modo di avere il contributo del governo, degli organizzatori di Euro 32 e di chi vorrà darci una mano. Qualcuno si è già presentato ma noi abbiamo rispetto per i rapporti col Calcio Napoli“.