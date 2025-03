Cds – Il Napoli punta sull’attacco: Manna su Lucca, Højlund e Lookman

Non solo difesa e centrocampo: il Napoli è pronto a destinare una parte significativa del suo budget per rinforzare l’attacco in vista delle sfide nelle tre competizioni della prossima stagione. Secondo Il Corriere dello Sport, è in programma una competizione con l’Inter per Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese, 24 anni, già seguito dal ds Manna fin dall’estate scorsa. Inoltre, se il Manchester United dovesse trovare un accordo per Victor Osimhen, il Napoli potrebbe puntare su Rasmus Højlund, centravanti danese di 22 anni, protagonista con l’Atalanta.

Sempre in tema Atalanta, un altro obiettivo per l’attacco è Ademola Lookman, 27 anni, che però dovrà fare i conti con la forte concorrenza della Juventus. Per le fasce, il primo nome in cima alla lista è Edon Zhegrova, 26 anni il 31 marzo, talento kosovaro che il Lille ha rifiutato di cedere a gennaio.