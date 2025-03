Cds – Adl spenderà 150 milioni in estate per accontentare Conte. Ecco i nomi in lista

Con la cessione di Kvara, l’eventuale cessione di Osimhen a giugno e altre eventuali cessioni che verranno effettuate in estate, il Napoli potrà contare su un grande tesoretto per potersi rinforzare nella sessione di mercato estiva.

Secondo il Corriere dello Sport, Adl è pronto a spendere 150 milioni di euro per poter rinforzare la rosa partenopea e soddisfare le richieste di mister Conte. Tuttavia il Napoli non vorrà ripetere gli errori commessi durante la scorsa sessione estiva e soprattutto quelli commessi a gennaio.

I partenopei ritardarono di molto gli acquisti di Lukaku, McTominay e Gilmour e proprio per questo si trovarono con la rosa non completa ad inizio campionato ma l’errore fatale è stato compiuto a gennaio dopo che Kvara non è stato rimpiazzato da un sostituto già pronto ad entrare in campo.

Manna e Conte stanno dunque valutando già molti profili per essere pronti ad ogni scenario. Per la difesa i candidati principali sono Beukema, Solet e Gatti con quest’ultimo che piace molto al ds partenopeo. Uno di questi tre arriverà insieme a Marianucci che è stato già bloccato per la prossima stagione.

In attacco piacciono molto Lucca e Hojlund che potrebbe rientrare in un eventuale affare tra Napoli e Man Utd per Osimhen. Insieme al danese piace moltissimo Ademola Lookman ma c’è la concorrenza della Juve mentre per rinforzare le fasce il candidato numero uno è Zhegrova del Lille che era già stato preso in considerazione a gennaio per il dopo Kvara.