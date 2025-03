Calciomercato.it – Kean-Napoli, i partenopei vogliono il centravanti viola per la prossima stagione

Il Napoli si muove già in vista del mercato estivo per soddisfare tutti i criteri richiesti da mister Antonio Conte per il ritorno in Europa.

La squadra partenopea oltre a muoversi alla ricerca di difensori come Gatti, Solet e Marianucci (già bloccato, come anche affermato dal suo agente Giuffredi), è in cerca di un vice Kvaratskhelia, non rimpiazzato a dovere a gennaio, nonostante l’arrivo di Noah Okafor.

Oltre ai nomi di Edon Zeghrova dal Lille e di Paixao dal Feyenoord, il Napoli vorrebbe affondare il super colpo per Ademola Lookman dell’Atalanta che piace tanto ad Antonio Conte e alla dirigenza azzurra.

Con Lukaku che ha segnato meno del dovuto in campionato, solo 10 i gol in 29 giornate, si cerca un vice o un suo sostituto, piacciono molto Lorenzo Lucca dell’Udinese e Moise Kean della Fiorentina, che sta facendo faville in Serie A quest’anno con i viola, aggiudicandosi al momento la posizione di secondo miglior marcatore del campionato Italiano.