Montoro nel mirino di Napoli e Barcellona

Il futuro di Álvaro Montoro sembra essere già delineato, e il Napoli appare deciso a puntare su di lui. Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Manna, conosciuto per la sua capacità di valorizzare giovani talenti, sta cercando di concludere l’affare con il Vélez Sarsfield, il club che ha dato i natali calcistici al talento argentino. Da gennaio, Montoro ha accumulato 9 presenze, attirando inevitabilmente l’attenzione su di sé.

Considerato un autentico gioiello del calcio, il giovane centrocampista è stato addirittura accostato alla maglia numero 10, aumentando così il suo appeal. Montoro, che non ha ancora compiuto 18 anni ed è anche il fratello minore di Francisco, è già entrato nel giro della Nazionale Under 20 argentina. Sebbene il Napoli sembri fortemente interessato, anche il Barcellona, secondo i media sudamericani, sarebbe in corsa per il giovane talento.