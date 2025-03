Un tuffo nel passato, chi indossava precedentemente i numeri degli attuali giocatori azzurri?

Nella storia del Napoli sono passati diversi giocatori iconici, che hanno indossato alcuni numeri che oggi sono occupati da altri calciatori.

Ad esempio prima di Alex Meret, la maglia numero 1 era finita già sulle spalle di De Sanctis che ha difeso la porta del Napoli per ben 4 stagioni (dal 2009 al 2013), per poi approdare alla Roma sempre nello stesso anno.

Se continuiamo a navigare nel passato la maglia numero 6 ora in possesso dello scozzese Billy Gilmour, prima era finita sulle spalle del terzino sinistro portoghese Mario Rui, che da queste parti chiamano il “maestro” oppure il “professore“.

Anche la maglia numero 7 adesso di David Neres, precedentemente era di un certo attaccante uruguaiano che qui chiamano Matador, ovviamente parlo di Edinson Cavani, vero bomber, capace di tutto, tiro potentissimo e rapace d’area.

Il numero 8 invece, prima era indossato da Dossena, ora è sulle spalle dell’ex Manchester United Scott Mc Tominay che sta facendo faville in questa stagione all’ombra del Vesuvio.

Il numero 11 dell’ex capitano partenopeo Christian Maggio è ora sulle spalle dell’attaccante belga Romelu Lukaku, che con 10 gol e 8 assist in campionato sta trascinando il Napoli secondo in Serie A Enilive e in piena lotta scudetto a -3 dall’Inter.

La 17 dell’altro ex capitano del Napoli Marek Hamsik è al momento sulle spalle del terzino sinistro uruguaiano Mathias Olivera che tra nazionale e campionato sta regalando prestazioni da urlo.

Se parliamo invece di numero 22, quella che oggi porta sulle spalle con tanto orgoglio il nostro capitano Giovanni Di Lorenzo, capitano storico del Napoli, poichè con i partenopei è riuscito ad alzare il 3 scudetto della storia del club Campano dopo 33 anni dall’ultimo conquistato nella stagione 1989-1990 quando giocava ancora Maradona nel Napoli, sicuramente questo numero ci riporta alla mente un noto calciatore argentino, no non si tratta del Pibe De Oro, ma del Pocho Lavezzi, molto amato alle pendici del Vesuvio.

Voi cosa ne pensate? I giocatori attuali che occupano i numeri degli ex calciatori sono stati migliori o peggiori di quest’ultimi?