Tuttosport – Giuntoli vuole Osimhen. Pronta una contropartita per trovare l’accordo col Napoli

La Juventus a causa dei continui infortuni di Milik, della scadenza del prestito di Kolo Muani e della probabile cessione di Vlahovic in estate, sarà costretta a trovare dei nuovi attaccanti in vista della prossima stagione.

Secondo Tuttosport, Giuntoli sogna di portare Osimhen a Torino. Il nigeriano ha una clausola di 75 milioni di euro valida solo all’estero e i bianconeri proveranno ad inserire Gatti come contropartita.

Il difensore classe 1998 è infatti nella lista dei desideri del ds Manna e di Conte. Giuntoli proverà dunque a sfruttare l’interesse dei partenopei per il difensore ex Frosinone ma punterà anche sul buon rapporto che ha con Osimhen. Tuttavia il Napoli non sembra intenzionato a cedere l’ex Lille a club italiani.