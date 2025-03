L’edizione odierna di Tuttosport ha analizzato il rendimento di Scott McTominay in questa stagione, evidenziando le sue impressionanti prestazioni. Secondo il quotidiano, il centrocampista scozzese è l’unico in Serie A ad aver segnato con destro, sinistro e colpo di testa. L’ex giocatore del Manchester United si colloca come il secondo centrocampista più prolifico del campionato, avendo messo a segno 6 reti, superato soltanto dal milanista Reijnders. Inoltre, è il calciatore azzurro che subisce più falli con 43 nonché il quinto nella graduatoria della Serie A per duelli vinti, con un totale di 151. A questo si aggiunge un impressionante dato sulla resistenza: McTominay è al primo posto in Italia per chilometri percorsi a partita, con una media di 12.