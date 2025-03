Teotino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Queste le sue parole: “Conte, con i mezzi a disposizione, sta facendo un miracolo quest’anno. Essere in lotta per lo scudetto a nove giornate dalla fine, essere stato in testa per tanto tempo: nessuno a inizio anno avrebbe potuto mai prevedere una cosa del genere”.