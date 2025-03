Sky – Ecco tutti i nomi su cui punta il Napoli a giugno

Nonostante la stagione sia ancora in corso, Adl sta già lavorando insieme al ds Manna per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il presidente vuole infatti regalare a Conte dei giocatori che possano alzare il tasso di qualità della rosa partenopea utilizzando il tesoretto della cessione di Kvara ed eventualmente di Osimhen.

Come riportato da Sky sport, Manna avrebbe inserito nel suo taccuino i nomi di:

Milinkovic-Savic

Il portiere serbo sta disputando una grande stagione col Torino e, come riportato da Gianluca di Marzio, il Napoli sarebbe interessato a portarlo all’ombra del Vesuvio a prescindere dal rinnovo di Meret

Marianucci

Il classe 2004 è già promesso al Napoli. I partenopei hanno infatti definito gli accordi col giocatore e con l’Empoli. Resta da capire se il ragazzo verrà girato in prestito o resterà nella rosa di Conte.

Gatti

Il difensore della Juventus è un pupillo di Manna e sembra che il ds partenopeo abbia puntato molto su di lui. Bisognerà capire però le condizioni che porranno i bianconeri e se queste dovessero essere troppo alte, si virerà su Beukema del Bologna.

Lucca

Il classe 2000 sta ben figurando con la maglia dell’Udinese e ha suscitato l’interesse di Napoli e Inter. L’ex Ajax è considerato da Conte il sostituto perfetto di Lukaku anche per caratteristiche fisiche e il suo prezzo ruota intorno ai 30 milioni di euro.

Frattesi

A causa del suo scarso minutaggio nella rosa nerazzurra, il centrocampista ex Sassuolo è nella lista di Manna anche alla luce del possibile addio di Anguissa a fine stagione. Ci fu già un tentativo a gennaio da parte del Napoli ma l’Inter chiese 70 milioni di euro, cifra considerata troppo alta dai partenopei. Bisognerà dunque capire se i nerazzurri abbasseranno le loro pretese o meno.

Lookman

Il nigeriano con ogni probabilità lascerà l’Atalanta a giugno. Secondo Francesco Modugno, l’ex Leicester è in cima alla lista del Napoli per la fascia sinistra. Come alternative ci sono Paixao del Feyenoord e Zhegrova che venne già contattato a gennaio.