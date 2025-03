L’edizione odierna di Repubblica ha dedicato spazio a un aspetto riguardante il presidente Aurelio De Laurentiis. Il quotidiano riporta che, approfittando della pausa per le nazionali, De Laurentiis è nuovamente volato a Los Angeles. Tra impegni lavorativi e momenti di relax, il patron azzurro trascorre sempre diverse settimane all’anno negli Stati Uniti. Al suo ritorno, sono attese importanti novità sul fronte del nuovo centro sportivo della SSC Napoli. L’attuale Training Center infatti appartiene alla famiglia Coppola, con la quale De Laurentiis sta negoziando l’acquisto dei terreni situati in località La Piana, sempre nel comune di Castelvolturno. Lì dovrebbe sorgere il nuovo “mondo Napoli”. Un’intesa preliminare ci sarebbe già, ma si attende il ritorno del presidente per definire i dettagli dell’accordo. A seguire da vicino la trattativa ci sono anche i suoi più fidati collaboratori: l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, il Chief Revenue Officer Tommaso Bianchini e il direttore dei processi amministrativi Fabrizio Versiero.