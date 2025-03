Pavarese, dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Io ci credo per lo scudetto, a Venezia è mancata la voglia di vincere. Conte sarà bravo a far ritrovare ai suoi quella fiducia persa nelle ultime uscite. Tutti i giocatori in Nazionale vogliono rappresentare il proprio paese al meglio, mi dispiace per Raspadori che nonostante le tante occasioni non sia riuscito a segnare con la Germania”.