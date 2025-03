Giorno di festa in casa Napoli per il compleanno di Alex Meret, che oggi compie 28 anni. Il portiere azzurro, nato a Udine il 22 marzo 1997, riceve gli auguri più sentiti dal Presidente Aurelio De Laurentiis e da tutta la famiglia della SSC Napoli.

Meret detiene un record importante: è il portiere con il maggior numero di presenze in Serie A con la maglia del Napoli nell’era dei tre punti a vittoria, con ben 156 partite. Inoltre, è il numero uno azzurro con il maggior numero di presenze nelle principali competizioni europee, totalizzandone 42 (24 in Champions League e 18 in Europa League).

Tanti auguri, Alex!