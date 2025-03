Classifica numeri salvataggi da parte dei portieri, Meret numeri disastrosi!

Questa in foto è la classifica che riporta il numero di salvataggi effetuati da parte dei portieri delle squadre che militano in Serie A nella stagione 24/25.

Al primo posto troviamo Vanja Milinkovic-Savic del Torino (104 saves), al secondo Wladimiro Falcone del Lecce (94 saves), sull’ultimo gradino del podio troviamo invece Lorenzo Montipò dell’Hellas Verona con 87 saves.

Seguono al 4° posto Mile Svilar della Roma con 85 saves, 5° posto per Stefano Turati del Monza con 80 saves e 6° posto con 79 saves per Zion Suzuki del Parma.

Al 7° posto lo spagnolo David De Gea, portiere della Fiorentina con 79 saves proprio come Suzuki, seguono all’8° posto Mike Maignan del Milan con 74 saves, 9° posto per Marco Carnesecchi dell’Atalanta con 69 saves e 10° posto per Yann Sommer dell’Inter con 65 saves.

11° posto per Devis Vásquez dell’Empoli (64 saves), 12° posto per Nicola Leali del Genoa (63 saves), 13° posto per Filip Stankovíc del Venezia (62 saves) e 14° posto per Ivan Provedel della Lazio (52 saves).

L’estremo difensore partenopeo, Alex Meret, che oggi compie 28 anni, è quasi tra gli ultimi portieri della Serie A 24/25 per salvataggi effettuati, solo 50 per l’ex portiere dell’Udinese.

Meret titolare 26 partite su 29, escluse quelle in cui si è infortunato, dove è stato sostituito egregiamente da Caprile, adesso in prestito al Cagliari con lo scambio di Scuffet che ancora aspetta l’esordio in maglia azzurra, il portiere azzurro titolare è riuscito ad effettuare in 26 match solo 50 saves, troppo pochi per una squadra che lotta per le zone alte della classifica.

Meret in 26 presenze da titolare è riuscito ad effettuare 50 salvataggi, posizionandosi al 15° posto per numero di saves effettuate, 54 in meno di Vanja Milinkovic-Savic che guida questa classifica, prossimo obbiettivo del Napoli, qualora Alex non dovesse rinnovare.

Cosa ne pensate della stagione di Meret? In caso di non rinnovo di Alex, Vanja Milinkovic-Savic sarebbe il sostituto più adatto per voi?