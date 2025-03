Centro sportivo, ecco quando potrebbero iniziare i lavori

Il noto immobiliarista ed ex consigliere comunale di Castel Volturno Antonio Luise ha parlato ai microfoni di Radio Marte facendo il punto sulla situazione riguardo il nuovo centro sportivo. Ecco le sue dichiarazioni:

“Giovedì mattina il club ha mandato alcuni tecnici, di una società di Milano, ad effettuare il carotaggio del terreno. De Laurentiis è scrupoloso, è preoccupato e vuole assicurarsi che non ci siano rifiuti tossici nella zona. I tecnici hanno verificato anche se i terreni sono adeguati per realizzare i campi di calcio. Era presente anche il dottore Francesco Coppola, fresco di cavalierato proprio come De Laurentiis, per verificare le utenze, gli allacci alle fogne e alla corrente elettrica, condizioni importanti per velocizzare la costruzione della struttura“

Luise sull’inizio dei lavori: “Al 90% dovrebbe dunque chiudersi la trattativa, definendo l’acquisizione già nel mese di aprile. I lavori potrebbero partire già in estate, visto che la destinazione urbanistica dei terreni è già adeguata per un centro sportivo. Infine il Napoli sarebbe pronto ad abbattere e ricostruire gli edifici che si trovano nella zona de La Piana, sulla quale sorgono attualmente fabbricati fatiscenti. Il Napoli vuole abbattere e ricostruire proprio per accelerare ulteriormente la realizzazione del centro che prevede anche e sempre una foresteria per prima squadra e giovanili”.