L’edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sul profilo di Edon Zhegrova, uno dei nomi caldi per il mercato estivo del Napoli. Secondo il quotidiano Il mancino del Lille, che compirà a breve 26 anni è un calciatore molto apprezzato da Conte. Zhegrova rispecchia infatti le esigenze spesso evidenziate da Conte, che desidera una rosa più ampia, con più qualità e capace di offrire soluzioni offensive alternative per affrontare al meglio gli impegni stagionali. Si distingue come un’ala offensiva dotata di rapidità, tecnica sopraffina e imprevedibilità. E’ un giocatore capace di sorprendere con giocate spettacolari, come dribbling funambolici, tunnel, rigori conquistati e gol decisivi. Zhegrova potrebbe entusiasmare lo stadio Maradona con le sue giocate straordinarie. Nato come ala destra, ha quasi sempre ricoperto quel ruolo, prediligendo partire largo per poi accentrarsi con il mancino e puntare l’uomo. Appassionato di assist, non disdegna però andare a segno. Dal 2022 ha realizzato 26 gol in 107 partite con il Lille più le 11 reti in 74 presenze con il Basilea e le 5 marcature nei primi anni al Genk. Quest’anno si è distinto con 8 reti in 21 partite.