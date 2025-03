L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è concentrata sul futuro mercato del Napoli. Secondo il quotidiano, il club azzurro ha già avviato i preparativi per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte per la prossima stagione. Dopo l’addio di Kvaratskhelia, una delle priorità è acquistare un nuovo esterno d’attacco. Tra i nomi presi in considerazione dal direttore sportivo Giovanni Manna figura Zhegrova, ma non è l’unico. La primavera rappresenta il momento delle valutazioni, con un elenco che include diversi obiettivi. Tra questi troviamo Igor Paixao, 24 anni, del Feyenoord, e Antoine Semenyo, 25 anni, del Bournemouth, capace anche di giocare punta centrale. Dopo aver monitorato profili come Garnacho, Adeyemi e Ndoye lo scorso gennaio, quando era già chiara la partenza di Kvaratskhelia, la ricerca di un esterno ora riparte con rinnovato impegno.