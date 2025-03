Saviano, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Zero. Queste le sue parole: “Gatti e Lucca sono giocatori validi, ma non so se possono alzare il livello della rosa del Napoli. Sicuramente sono validi ma dipende dagli obiettivi che il club si è prefissato per la prossima stagione. Meret e Anguissa sono in attesa del rinnovo, non credo stiano valutando altre opzioni”.