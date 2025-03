Rrahmani su Ig chiarisce: “La parola ‘pressione’ dipende dalla lingua in cui la dici, in Italia significa preoccupazione”

Il difensore centrale del Napoli Amir Rrahmani sul proprio profilo Instagram ha voluto chiarire ciò che è trapelato in Italia circa una sua dichiarazione post partita con il suo Kosovo. In Italia la sua frase era stata tradotta come una pressione da parte del Napoli per non farlo giocare, mentre il capitano del Kosovo ha voluto precisare che la parola dipende dal paese in cui viene utilizzata e che in Italia significa preoccupazione. La preoccupazione del Napoli era che dopo l’uscita dal campo 4 giorni fa contro il Venezia per infortunio potesse subire una ricaduta, e solo dopo un consulto medico sia con il Napoli che con il Kosovo si è deciso potesse giocare. Di seguito la storia pubblicata dal calciatore su Ig: