Cheddira, parla l’agente: “A Conte piace, l’anno prossimo può tornare al Napoli”

L’agente di Cheddira Bruno Di Napoli ha parlato alla trasmissione di Raffaele Auriemma in onda su Stile TV.

Ecco le sue parole: “Il Napoli può finire bene, il mister sta facendo un buon lavoro e credo in un buon finale di stagione. Conte ti cambia i giocatori, ti dà tantissimo. E’ il top player del Napoli, l’acquisto migliore. De Laurentiis e Manna hanno fatto bene a puntare tutto sull’allenatore. Il Napoli veniva da un’annata in cui era andato tutto male e oggi si trova a lottare per lo scudetto. Cheddira è stato molto apprezzato dal mister in ritiro, per la sua abnegazione e professionalità, ma lo spazio era completamente chiuso. L’anno prossimo partiremo col vantaggio che Conte già lo conosce e potrebbe far comodo al Napoli. A giugno tireremo le conclusioni e capiremo che sviluppo ci sarà col Napoli. Il centro sportivo è fondamentale per la prima squadra e per il settore giovanile”.

Poi l’agente di Cheddira ha continuato: “Noi seguiamo Vigliotti, diverse squadre lo stanno attenzionando, è un profilo importante e il Napoli crede in lui. Abbiamo anche altri giovani che stanno crescendo e possono fare bene e negli ultimi anni qualcosa a Napoli è cambiato, adesso vedo molta più attenzione al settore giovanile. Popovic lo sto seguendo poco, ho partecipato come intermediazione per portarlo dall’estero all’Italia e l’agente aveva bisogno di una figura in Italia. Però, lo seguo poco“.