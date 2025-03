Tuttosport – Rinnovi e addii, lasceranno Rafa Marin e Juan Jesus. Anguissa in bilico

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto a proposito dei possibili addii in casa azzurra. Secondo quanto riportato, partiranno sia Rafa Marin che Juan Jesus. Il primo ha trovato pochissimo spazio in maglia partenopea, ed i contatti col Villarreal non si sono mai chiusi del tutto. Probabilmente, in estate verrà definita una cessione per la cifra di 7 milioni di euro. Il brasiliano, invece, è in scadenza di contratto, e non prolungherà l’accordo in azzurro. Per lui, è previsto un ritorno in Brasile. Sul fronte rinnovi, mentre si lavora a quello di Alex Meret (estensione biennale con ritocco dell’ingaggio), è più complicata la situazione riguardante André-Frank Zambo Anguissa. Il camerunense vedrà il suo accordo scadere a fine stagione, anche se la società ha un’opzione di estensione fino al 2027. Però, il centrocampista ha chiesto di poter valutare alcune offerte. Molte di queste, arrivano dalla Premier League.