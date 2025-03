Tuttosport – Napoli, per la difesa si segue anche Gutierrez. Il Girona spara alto

L’edizione odierna di Tuttosport scrive a proposito di una suggestione di mercato in casa Napoli: Miguel Gutierrez del Girona. Si tratta di un terzino sinistro spagnolo classe 2001 cresciuto tra le fila del Real Madrid e affermatosi in Catalogna, dove ha avuto modo di maturare. Nel corso di questa stagione, tra tutte le competizioni, ha totalizzato 2 gol e 6 assist. Un profilo gradito al tecnico Antonio Conte. Tuttavia, per arrivare al suo cartellino, la società spagnola spara alto: 35 milioni. Una cifra che la dirigenza partenopea non sembra disposta ad investire.