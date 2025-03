Tuttosport – Il Napoli guarda in casa Udinese, piacciono Solet e Lucca. I dettagli

È un Napoli che guarda in casa Udinese per rinforzare la squadra in vista per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, gli azzurri starebbero monitorando ben due profili dei friulani: Oumar Solet e Lorenzo Lucca. Potranno i buoni rapporti tra De Laurentiis e Pozzo favorire l’eventuale emergere di trattative?

“Oumar Solet, difensore classe 2000 dell’Udinese, è un altro nome che interessa da tempo agli azzurri. I buoni rapporti tra Pozzo e De Laurentiis potrebbero facilitare un affare che puó chiudersi tra i 15 e i 20 milioni di euro. Tra i due club, inoltre, si è discusso anche di Lorenzo Lucca. Per l’attaccante bianconero, che ha messo a segno 10 gol e 1 assist nelle 28 gare giocate in stagione, saranno necessari 30 milioni di euro per accontentare le richieste del patron Pozzo”.