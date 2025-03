Tuttosport – Il Milan può superare il Napoli nella corsa a Lucca 

Tuttosport riferisce che Santiago Gimenez sarà il nuovo centravanti del Milan per la prossima stagione. L’attaccante messicano, acquistato a gennaio dal Feyenoord per circa 35 milioni di euro, guiderà il reparto offensivo rossonero. Tuttavia, il club è già alla ricerca di un’alternativa, dato che gli altri attaccanti in rosa sono destinati a partire: Luka Jovic, in scadenza il 30 giugno, non rinnoverà il contratto; Tammy Abraham, in prestito dalla Roma, difficilmente verrà riscattato a causa dell’elevata richiesta dei giallorossi (20-25 milioni di euro); infine, Francesco Camarda potrebbe essere ceduto in prestito per trovare maggiore continuità di gioco.

Tra i nomi valutati per il ruolo di vice-Gimenez ci sono Lorenzo Lucca e Nikola Krstovic. Sul primo c’è forte concorrenza da parte di Napoli e Nottingham Forest, ma il Milan potrebbe sfruttare l’influenza di Zlatan Ibrahimovic, idolo del giocatore, per convincerlo. Krstovic, invece, è un profilo seguito da tempo e il suo valore è cresciuto ulteriormente dopo la doppietta segnata poche settimane fa contro la squadra di Conceiçao.