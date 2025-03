Sudakov a Cronache: “Ho parlato con il Napoli, che onore! Vi spiego perché lo Shakhtar non ha aperto alla cessione”

Uno degli obiettivi più caldi in casa Napoli degli ultimi anni è stato Georgiy Sudakov dello Shakhtar Donetsk. Il centrocampista ucraino, intervistato da Cronache di Spogliatoio, ha svelato di essere stato ricercato proprio dagli azzurri. Discorsi però bloccati dalla volontà della sua società di non lasciarlo partire. «Ho parlato con Napoli e Juventus, ho avuto contatti con alcune squadre di Serie A. Lo Shakhtar ha deciso che dovevo rimanere perché sentivano che avevo ancora bisogno di migliorare alcuni aspetti del mio gioco per essere completamente pronto».

Prosegue Cronache – Sull’interesse dei partenopei si è espresso anche Sergei Palkin, CEO dello Shakhtar, al TFT Summit: «Un anno fa il Napoli ci ha offerto 40 milioni, ma pensiamo che valga di più». Sudakov ci ha detto che questo interesse «è un grande onore, perché il campionato italiano è uno dei migliori al mondo. Tuttavia, al momento sono concentrato sul presente e sulla mia crescita. Tutte le decisioni sul mio futuro saranno prese a tempo debito, insieme allo Shakhtar e ai miei agenti. Questa è la priorità: lavorare, progredite e aiutare la mia squadra». Non è finita, perché anche dalla Premier League sono arrivate chiamate: Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham e non solo.