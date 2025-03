Sky – Napoli, quasi fatta per il rinnovo di Meret. Anguissa, il calciatore vuole un adeguamento. La situazione

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato alcune novità di mercato ai microfoni di Sky Sport riguardanti i possibili movimenti del Napoli in estate. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Napoli? Al momento sono le prime idee di mercato. Si parla di due difensori, tra cui un giovane. Qui la società si è mossa subito su Marianucci per battere la concorrenza e bloccarlo dall’Empoli. Un profilo più pronto come Gatti, un’alternativa a Di Lorenzo giovane. Un erede di Kvara su cui si lavorerà. Uno o due centrocampisti perché se Anguissa non dovesse trovare l’accordo sul rinnovo si potrebbe andare su Frattesi che si era cercato di prendere già a gennaio. Per il camerunense c’è un rinnovo atomatico, ma lui vuole anche un adeguamento, poi non si è capito se vuole cambiare a livello familiare. Poi prendere un vice Lukaku di forza fisica e talento come Lucca. Meret rinnoverà, siamo alle ultime pratiche per definire l’accordo. Dagli azzurri c’è da aspettarsi un mercato importante”