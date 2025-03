Nazionale, i numeri scelti dai calciatori per la sfida alla Germania. Raspadori con il 10

Sono appena stati resi noti i numeri di maglia scelti dai calciatori della Nazionale convocati da Luciano Spalletti per questa doppia sfida di Nations League contro la Germania. Giacomo Raspadori, come già accaduto in altre uscite, indosserà la numero 10. Giovanni Di Lorenzo ed Alessandro Buongiorno, confermano invece i numeri che già portano al Napoli: rispettivamente il 22 ed il 4. Cambiano invece Alex Meret e Matteo Politano: il primo ha scelto il 12, mentre il secondo il 7. Non saranno del match Comuzzo e Cambiaso, che si accomoderanno in tribuna. Di seguito, tutte le scelte.

Barella 18, Bastoni 21, Bellanova 2, BUONGIORNO 4, Calafiori 5, Casadei 23, DI LORENZO 22, Donnarumma 1, Frattesi 16, Gatti 3, Kean 9, Lucca 15, Maldini 11, MERET 12, POLITANO 7, RASPADORI 10, Ricci 6, Rovella 14, Ruggeri 17, Tonali 8, Udogie 19, Vicario 13, Zaccagni 20.